ЧП в Сургуте: На территории школы на ребенка упали ворота

Накануне в Сургуте произошло ЧП с участием ребенка: на территории средней школы №15 на ребенка упали школьные ворота. По данным admhmao.ru, инцидент случился в 18:30 — пострадавшего тотчас доставили в травматологическую больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

А сургутские власти практически сразу же получили «привет» от правительства округа: как сообщает пресс-служба главы региона, заместитель губернатора Всеволод Кольцов в связи с происшествием поручил градоначальнику Вадиму Шувалову провести проверку в школе — в первую очередь установить ответственность работников, которые отвечают за безопасность на территории школы и состояние спортивных объектов.

Помимо этого, главам всех муниципалитетов рекомендовано комплексно проверить состояние спортивных объектов на территории всех школ и взять это под свой личный контроль.

Отметим, что это не первый инцидент, связанный с падением плохо укрепленных объектов на детей в Сургуте. Так, в 2010 году ЧП окончилось трагично: тогда на территории за кинотеатром «Аврора» на мальчика обрушились футбольные ворота — он скончался. А в марте 2016 года в школе №9 на ребенка упал шкаф.