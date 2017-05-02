​В Югре стартовал противопожарный режим: идет потепление

С завтрашнего дня в Сургут идет небольшое, но потепление — ГУ МЧС России по Югре в ответ заявило о введении противопожарного режима. «На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности», — отмечают специалисты главка МЧС. Они напомнили основные запреты:
- разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;
- сжигать мусор и сухую растительность;
- осуществлять палы травы;
- проводить огневые работы.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностное лицо - от 15 000 до 30 000 рублей;
- на юридическое лицо - от 400 000 до 500 000 рублей.
Напомним, что также сегодня о пожарах предупредил и Природнадзор Югры, который напомнил, что бесконтрольный розжиг сухой травы ныне уголовно наказуем.
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