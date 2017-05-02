​В Югре стартовал противопожарный режим: идет потепление

С завтрашнего дня в Сургут идет небольшое, но потепление — ГУ МЧС России по Югре в ответ заявило о введении противопожарного режима. «На период действия особого противопожарного режима на территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности», — отмечают специалисты главка МЧС. Они напомнили основные запреты:

- разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха;

- сжигать мусор и сухую растительность;

- осуществлять палы травы;

- проводить огневые работы.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;

- на должностное лицо - от 15 000 до 30 000 рублей;

- на юридическое лицо - от 400 000 до 500 000 рублей.

Напомним, что также сегодня о пожарах предупредил и Природнадзор Югры, который напомнил, что бесконтрольный розжиг сухой травы ныне уголовно наказуем.