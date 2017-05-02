​Постоялец доверчивой сургутянки своровал у нее холодильник

Воры в Сургуте проявляют чудеса смекалки: так, пресс-служба городского управления МВД поведала сегодня о молодом парне, которому удалось украсть холодильник, причем «путем свободного доступа».

Оказалось, что парень втерся в доверие коллеге, которую упросил пустить его пожить. В день, когда хозяйки не было дома, он умудрился продать дорогой холодильник (хозяйка говорит, что он стоит 200 тысяч рублей) через интернет, получить деньги от покупателей, вручить им «товар» и скрыться.

Впрочем, далеко скрыться он не смог — полиция скоро нашла предприимчивого вора. Вполне возможно, что своим преступлением он обеспечил себе кров: статья УК «Кража» предусматривает наказание до пятилетнего тюремного срока.