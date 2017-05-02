​Наталья Комарова проверила ход строительства инфраструктуры на Белом Яру

Ход строительства инфраструктурных объектов в поселке Белый Яр обсудила губернатор Югры Наталья Комарова на специальном совещании, сообщает департамент общественных и внешних связей.

Речь шла о внеплощадочных сетях тепло-водоснабжения и наружных сетях водоотведения. Оба объекта находятся в районе «Гидронамыв». Первый готов уже на 94 процента, второй также близится к завершению — его готовность находится на уровне 84 процентов, оба должны быть сданы в июне этого года. До конца года на этой инфраструктуре предполагается ввести в эксплуатацию первых 25 тысяч квадратных метров жилья по федеральной программе «Жилье для российской семьи».