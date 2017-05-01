​Пациенты сургутской ОКБ не останутся без горячей воды этим летом

Пациенты Сургутской окружной клинической больницы больше не будут испытывать неудобства из-за плановых отключений горячей воды, которое проводится каждое лето. В отделениях пульмонологии, хирургии, неврологии, ревматологии и реанимации установлены водонагреватели на 80 литров. Как сообщал siapress.ru ранее, средства на водонагревательное оборудование выделила Сургутская ГРЭС-2. Также в кардиологическом и онкологическом отделениях СОКБ появились десятилитровые кипятильники-термопоты.

«Это, конечно, небольшая помощь с нашей стороны, – рассказал siapress.ru директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков. — Но я надеюсь, что она будет полезной для пациентов, особенно летом, в период отключения горячего водоснабжения. Медицинским учреждениям города мы будем помогать и впредь. И дело не только в том, что наши сотрудники также посещают больницы и поликлиники. Мы – за то, чтобы город Сургут процветал в целом, был удобным для всех его жителей».

Стоит отметить, что социальная ответственность крупного бизнеса в Югре позволяет реализовывать огромное количество проектов, в том числе, в сфере здравоохранения и особенно объявленного «Года здоровья».