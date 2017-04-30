​Автомобильное движение на нескольких улицах в Сургуте 1 мая перекроют

Несколько улиц в Сургуте 1 мая будут перекрыты для автомобилистов, сообщает окружная Госавтоинспекция.

Так, в связи с движением колонн с восьми утра до часа дня закроют маршрут по ул. Энтузиастов, проспект Ленина, ул. Островского, ул. Майская, ул. Дзержинского, ул. Бахилова, ул. Декабристов, ул. Магистральная, ул. Григория Кукуевицкого, проспект Мира.

А с часа дня до трех нельзя будет проехать по проспекту Ленина и улице Островского.

Автомобилисты, выбирайте пути объезда, а всем участникам демонстрации рекомендуем освежить в памяти схему шествия — ее мы опубликовали здесь.

К слову, улицы будут перекрывать во всех муниципалитетах округа: маршруты и время перекрытия можно узнать на официальном сайте окружного управления МВД.