​Ведомости: Сургутнефтегаз потерял почти полтриллиона рублей из-за укрепления рубля

Сильный рубль вредит Сургутнефтегазу, пишут «Ведомости»: по итогам 2016 года компания потеряла на курсовых разницах 438,6 миллиарда рублей — об этом сказано в отчетности нефтяников. Там же указаны общие итоги года: чистый убыток компании составил 62,1 миллиарда рублей, притом что в прошлом году Сургутнефтегаз демонстрировал прибыль в 761,6 миллиарда.

Вместе с тем, растет операционная прибыль — она увеличилась на 6,7 процента и составила 260,5 миллиарда рублей, финансовый доход — 116,8 миллиарда рублей.

Тают средства на депозитах в крупнейших банках: они снизились на 11,6 процента и сегодня составляют 2,2 триллиона рублей.

Данные показатели вызваны ростом рубля, отмечают финансовые аналитики — с конца 2015 года российская валюта подорожала с 72,88 рубля до 60,66 рубля за доллар. Напомним, что этому предшествовали два года падения рубля, которое и дало компании, держащей свои накопления в иностранной валюте, увеличивать их. Так, отмечает газета, в 2015-2015 годах Сурутнефтегаз получал бумажную прибыль — 845,9 миллиарда рублей и 583 миллиарда рублей соответственно.