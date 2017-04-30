​Врачи Травматологической больницы Сургута на международной конференции поделятся опытом по лечению инсультов

Врачи Травматологической больницы Сургута выступят экспертами на международной конференции «Актуальные вопросы применения рентгенохирургических методов в профилактике и лечении инсульта», которая стартовала 27 апреля в Казани.

В научном форуме примут участие специалисты из Архангельска, Ижевска, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Оренбурга и Уфы, а также зарубежных стран. Югру на этом мероприятии представляет врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сургутской клинической травматологической больницы Екатерина Иванкова. Ее доклад посвящен высокотехнологичным методам лечения инсультов, которые применяются в этом медицинском учреждении, сообщает «СургутИнформТВ».

«На конференции будет представлен опыт эндоваскулярного лечения аневризм головного мозга, который активно применяется в Травмбольнице Сургута. Это современные операции по выключению из кровотока аневризмы головного мозга, вмешательство, которое нередко становится спасительным для человека при тяжелых случаях геморрагического инсульта», - рассказала Екатерина Иванкова.

Сургутская травматологическая клиническая больница — единственное медучреждение в Югре, которое выполняет операции по эндоваскулярному лечению аневризм головного мозга. За пять лет специалисты провели более 200 операций.