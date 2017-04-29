​В Сургуте прошел второй этап проекта «Три ратных поля России в Сургуте»

В Сургуте состоялся второй этап «Три ратных поля России в Сургуте» – интеллектуальная игра «Битва за историю». В лицее № 1 школьники представили на суд жюри визитную карточку, буктрейлер, живой этюд по картинам знаменитых художников, в также ответили на вопросы по истории в игре «Что? Где? Когда?».

Жюри конкурса особенно отметило выступление школы № 29, которая представила выступление агитбригады «Миротворцы», буктрейлеры ребят из лицея № 3 на книгу Бориса Васильева «А зори здесь тихие», из лицея им. Генерал-майора В.И. Хисматулина по произведению «Куликово поле» писателя Ивана Шмелева, учеников 20 школы по книге «Танки идут ромбом» А. Ананьева и учеников школы № 29 на на произведение «Бородинское пробуждение» К. Сергиенко.

По результатам второго этапа лучшими стала школа № 29, II место досталось лицею № 3, на третьем месте – лицей им. генерал-майора В.И. Хисматулина, на четвертом – школа № 20, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

В общем рейтинге за два этапа также лидирует команда 29-й школы, на втором месте – лицей им. генерал-майора В.И. Хисматулина, на третьем – лицей № 3, на четвертом – 20-я школа.

Следующий этап проекта – боевое историческое учение «Три ратных поля России» – состоится 27 мая 2017 года на базе МБУ ЦСП «Сибирский легион» (г.п. Барсово).