​По Югре продолжают ходить фальшивые купюры // СЕРИИ, НОМЕРА

С начала года в Сургуте зарегистрировано 27 фактов сбыта поддельных денежных купюр, в Югре — 15- фактов. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Чаще всего фальшивки сбывают в торговых точках.

Городская полиция обращает внимание, что из числа изъятых купюр номиналом 5 000 рублей преобладают купюры с серийными номерами: вм 47847**, ав 68747**, ба 69769**, бв 98847**, бв 58847**, бв 53847**, бв 47847**. Среди купюр достоинством 1 000 рублей преобладают серии ьМ 34374**, тН 57378**.

В Сургуте преступники обналичивали подделки в сетях салонов сотовой связи «Связной», «Евросеть», «МТС», супермаркетах «Магнит», «Перекресток», «Эльдорадо», «Чеховский», магазинах «Сургутского хлебозавода», АЗС и в других торговых точках.

«Основными причинами сбыта поддельных денежных купюр явились слабые знания работниками организаций основных элементов защиты банкнот Банка России, признаков подделки денежных знаков, недостаточное оснащение техническими средствами контроля подлинности денежных знаков работников организаций, ведущих прием наличных денежных средств, либо неиспользование технических средств», - отметили в пресс-службе администрации города. И попросили предпринимателей обратить внимание на техническую оснащенность своих предприятий.