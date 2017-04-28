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​В Сургуте пройдут предпраздничные ярмарки товаров от местных производителей

В Сургуте на этих выходных местные производители представят свою продукцию на ярмарках. С 28 по 30 апреля с 10.00 до 18.00 можно будет купить свежие продукты на Центральном рынке

«На ярмарке можно будет приобрести для семейного стола в широком ассортименте все самое свежее и вкусное: мясо, рыбу, молочную и кисломолочную продукцию, продукцию фермерских хозяйств Сургута и Сургутского района, дикоросы, орехи, сухофрукты. Клуб «Югорские фиалки» предложит покупателям широкий ассортимент комнатных фиалок. Предприятия общественного питания представят широкий ассортимент продукции собственного производства», - рассказали в пресс-службе администрации города.

1 мая в период праздничного шествия, посвященного Празднику весны и труда с 09.00 до 15.00 будет работать выездная торговля с участием предприятий общественного питания на проспекте Ленина, у магазина «Мясной двор» и на улице Островского, 16/1, на площади перед зданием ЦК и Д «Камертон».


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Сегодня в 11:17, просмотров: 83, комментариев: 0


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