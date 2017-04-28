​В Лянторе утром горел жилой дом

В пятницу, 28 апреля, в шестом микрорайоне Лянтора произошел пожар в жилом двухэтажном доме.

Сообщение в дежурную часть поступило в 08.33. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огнеборцам удалось локализовать огонь в 09.14, в 09.30 были ликвидировано открытое горение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. О пострадавших не сообщается.