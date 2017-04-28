​Школы Сургутского района переходят на электронный журнал

С нового учебного года школы Сургутского района перейдут на электронный журнал полностью перейдут на автоматизированный документооборот, сообщили в районном департаменте образования и молодежной политики.

Сотрудники департамента в марте провел мониторинг бумажной нагрузки на педагогов, в результате которого выяснилось, что фактически переход на электронную систему ведения отчетности уже состоялся. Правда, многие учителя для подстраховки еще заполняют журналы от руки. Однако из результатов мониторинга, в котором приняли участие более тысячи учителей, следует, что большей части педагогов удобнее вести отчеты в электронном виде.

В системе «Регион-Контингент» педагоги Сургутского района смогут заполнять журналы классных руководителей и вести личные дела учащихся. Базы данных системы «Аверс», где есть полная информация о каждом школьнике района, отвечают всем требованиям безопасности – увидеть данные могут только сами педагоги после введения логина и пароля. Председатель комиссии по общественному контролю Общественного совета Сургутского района Татьяна Никитина отметила, что работа по внедрению электронных систем ведения документации в школах поселений шла поэтапно. Сначала каждому образовательному учреждению был присвоен отдельный сайт, где размещается информация как для родителей, так и для педагогов. После этого учителя прошли обучающие курсы по ведению электронных документов. Как итог большой работы – переход на оптимизированный документооборот и отказ от бумажных журналов.