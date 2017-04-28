​Названы причины смертельного ДТП в Сургутском районе // ФОТО

Полицейские установили обстоятельства автоаварии, в которой накануне погибли два человека. «Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады Калины» и его пассажир 1976 года рождения погибли на месте, водитель «Тойоты Камри» с травмами доставлена в медучреждение», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

За минувшие сутки, 27 апреля, в округе произошло два ДТП, в которых два человека погибли, и двое пострадали.