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​Представители депобразования Сургута проведут встречи с родителями, которые лишатся льгот с 1 июля

«Мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет... Поэтому они собираются на митинг»

С 1 июля 2017 года льготы на оплату детских садов будут начисляться по федеральному стандарту. А это значит, что будет отменено освобождение от родительской платы за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий. По предварительным подсчетам, новые стандарты оставят без льгот больше 90 процентов сургутских родителей, освобожденных от оплаты детсада сегодня. Естественно, такая новость вызвала вполне однозначную реакцию. Чтобы разъяснить ситуацию, в четверг, 27 апреля, в администрации города был проведен брифинг, в котором приняли участие заместитель главы города Александр Пелевин, замдиректора департамента образования Сургута Анна Томазова и начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району Ирина Соколова.

Прежде всего Анна Томазова разъяснила причину рассматриваемых изменений. Она напомнила, что с 2015 года вступил в силу закон, который определяет, что все меры дополнительной поддержки должны предоставляться с учетом принципа адресности и критерия нуждаемости. «Высвобожденные средства будут направлены на создание безопасных современных условий для всех детей города. Мы, прежде всего, ставим в приоритет создание комфортных условий для детей с ОВЗ», - подчеркнула замдиректора департамента образования. Ирина Соколова, в свою очередь, напомнила, что у граждан остаются и другие льготы, которыми они могут продолжать пользоваться.

Александр Пелевин прокомментировал желание общественников провести митинг против отмены освобождения от родительской платы за детские сады для многодетных семей и семей участников боевых действий. «Да, мы не смогли объяснить каждому родителю, что будет в измененном порядке. Не донесли. Поэтому они собираются на митинг. <...> Вчера депобразования получил мое поручение и сейчас они пойдут лично, не надеясь на руководителей учреждений, в детские сады встречаться с родителями. И если есть в детском саду десять родителей этих двух категорий, то с каждым они поговорят, все объяснят, со всем разберутся», - заверил он.


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Сегодня в 18:37, просмотров: 192, комментариев: 0


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