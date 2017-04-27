​В ДТП под Сургутом погибли два человека // ВИДЕО

В четверг, 27 апреля, около 17.00 на 31 километре автодороги «Сургут – Лянтор» в ДТП погибли два человека.

По предварительным данным пресс-службы УМВД Югры, водитель «Лады Калины» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «Калины» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших.

Видео: vk.com/kinform