​В Сургутском районе грабители залезли в дом, избили хозяина и украли технику

Накануне ночь в поселении Угут Сургутского района неизвестные, разбив окно, проникли в дом 37-летнему мужчине, избили его и похитили мобильный телефон и планшет. Потерпевший обратился в полицию.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По горячим следам полицейскими были установлены и задержаны двое жителей сельского поселения Угут 1984 и 1989 годов рождения. Мужчины признались в содеянном, а свои действия объяснили местью за денежный долг потерпевшего матери одного из нападавших», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Другой злоумышленник находится под подпиской о невыезде.