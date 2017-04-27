«Университет-Югра» впервые за 13 лет выиграл Чемпионат России

26 апреля в Иркутске состоялась третья игра финала Суперлиги первого дивизиона Чемпионата России по баскетболу. С разгромным счетом 84:49 Баскетбольный клуб «Университет-Югра» одержал победу и стал Чемпионом Суперлиги первого дивизиона. В составе клуба самыми результативными стали Андрей Иванов (19 очков), Александр Савенков (10 и 11 подборов) и Никола Лепоевич (10).

Фото: vk.com/public126576411

«Сургут ждал такого события 13 лет. Поздравляем Чемпионов и всех сургутян с грандиозным событием в спортивной жизни города», - говорится в сообщении городского управления физической культуры и спорта.

Чемпионы Команда прилетает в Сургут 28 апреля в 19.10 рейсом №132. Все желающие могут встретить любимую команду в аэропорту. Также 29 апреля в 18.00 в «Энергетике» состоится встреча болельщиков с командой. «В программе товарищеский матч со сборной города и просто любителями, конкурсы, призы, фотосессия. Вход свободный», - сообщается в паблике команды в соцсети.