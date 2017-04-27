​В Индонезии состоялось очередное судебное заседание по делу сургутянина Романа Калашникова

Накануне суд Индонезии провёл очередное заседание по делу сургутянина Романа Калашникова, обвиняемого в провозе на остров Бали трёх килограммов гашиша. Прямую трансляцию из зала суда вел «Лайф».

По данным издания, во время процесса адвокат Калашникова представил документы из России, где говорится, что Калашников не только имеет зависимость от наркотиков, но и неоднократно проходил лечение в реабилитационном центре. По мнению стороны защиты, предоставление данных фактов способно уберечь Романа от вынесения обвинительного приговора. Кроме того, на заседании заслушали двух свидетелей — сотрудника таможни и криминалиста. Они давали показания в пользу сургутянина.

Скрин: «Лайф»

Суд принял решение перенести судебное заседание до 3 мая, чтобы к следующему этапу процесса был готов участвовать медицинский эксперт. Он должен будет проверить состояние Романа.

Напомним, российский повар из Сургута Роман Калашников был задержан в декабре во время прибытия на индонезийский остров Бали. Пограничники обнаружили у него в чемодане три килограмма гашиша. За контрабанду наркотического вещества россиянину грозит смертная казнь.

Друг Романа Виктор Цыганов ведёт сбор средств для сделки со следствием, которая может спасти Роману жизнь. Необходимо собрать 50 тысяч долларов. Но пока что удалось собрать лишь три тысячи долларов. Эти деньги уже потрачены на оплату услуг адвоката.

Подробнее об истории Романа Калашникова можно почитать здесь.