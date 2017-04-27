​В Сургуте дело полицейского, обвиняемого в превышении полномочий, передано в суд

В Сургуте в суд передано дело командира роты отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по городу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

По версии следствия, в мае 2016 года он преследовал легковой автомобиль, который не остановился по требованию сотрудников ДПС. «После его блокировки и извлечения из него водителя и пассажира он нанёс не оказывающему сопротивление пассажиру удары ногой по различным частям тела», - говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд. На период расследования уголовного дела сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности.