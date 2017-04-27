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Работает эвакуатор: в Сургуте два месяца будет проводиться масштабная эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушениями

Фото: vk.com/public126576411
Фото: vk.com/public126576411

В ближайшие два месяца сургутские чиновники и инспекторы ГИБДД планируют привить горожанам культуру парковки. В рамках акции «Чистый город», которая будет проходить до середины июня, полицейские и представители администрации будут проводить масштабную эвакуацию автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Причем это касается не только машин, оставленных под запрещающими знаками, но и автомобилей, припаркованных на тротуарах подчеркнули в пресс-службе администрации Сургута.

Накануне эта работа уже была проведена на проспекте Ленина, 69/1 — эвакуировали машины, неправильно припаркованных возле Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. «Это была вынужденная мера, к которой прибегли сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации Сургута. Все дело в том, что нарушители препятствуют проезду каретам скорой помощи к кардиоцентру. Кроме того, на данной территории требуется обследование и ремонт дороги, а наскоро брошенные машины препятствуют дорожным работам», - отметили в пресс-службе администрации.

Начальника дорожно-транспортного управления Игорь Газизов отметил, что в ближайшее время проблемный участок дороги будет тщательно изучен: «Мы посмотрим, какие работы можно провести на данной территории именно с точки зрения водоотвода. Ведь основная проблема состоит в том, что из-за сложившейся планировки территории на проезде постоянно собирается вода. К ремонтным работам планируем приступить уже этим летом».


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Сегодня в 10:07, просмотров: 276, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:26
Отличная новость.
Вообще, эвакуация же очень прибыльна, можно ежедневно с одних и тех же мест вывозить. Каролинского/университетская - постоянно недоумки свои железяки ставят на тротуарах и газонах

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