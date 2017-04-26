​Первомай шествием отметят 20 тысяч сургутян // СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

В понедельник, 1 мая, в Сургуте пройде праздничная демонстрация, посвященная Дню труда. В ней, по предварительным оценкам, примут участие почти 20 тысяч человек: работники бюджетных и нефтегазовых предприятий, бизнесмены, студенты. Возглавят шествие чиновники, депутаты и лидеры профсоюзных организаций.

Построение колонн начнется в 8.00 на улице Энтузиастов и проспекте. Старт шествия назначен на 10.00 от здания бывшего кинотеатра «Аврора».

Как рассказал на брифинге заместитель главы администрации Сургута Александр Пелевин, в этом году изменится расположение центральной трибуны, на которой будут собираться почетные гости. Ее расположат на кольце перед памятником основателям города Сургута, что позволит идущим в колонне и почетным гостям лучше видеть друг друга. Еще одно нововведение этого года — отсутствие тяжелой технике в колоннах. Такое решение принято, потому что нынешний год объявлен Годом экологии.

Отметим, что во время праздничных шествий будет перекрыто автомобильное движение, а также изменит маршруты общественный транспорт. Подробнее об этом здесь.

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Инфографика: vk.com/public126576411