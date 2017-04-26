​В Сургутской окружной больнице установлены новые водонагреватели

В пульмонологическом, хирургическом, неврологическом отделениях, ревматологии и реанимации Сургутской окружной клинической больницы смонтированы новые водонагреватели на 80 литров. Также для комфортного пребывания пациентов установлены десятилитровые кипятильники — термопоты. Средства на них выделены Сургутской ГРЭС-2.

«Это, конечно, небольшая помощь с нашей стороны. Но я надеюсь, что она будет полезной для пациентов, особенно летом, в период отключения горячего водоснабжения. Медицинским учреждениям города мы будем помогать и впредь. И дело не только в том, что наши сотрудники также посещают больницы и поликлиники. Мы – за то, чтобы город Сургут процветал в целом, был удобным для всех его жителей», - отметил директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков.