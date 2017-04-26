​В Сургуте у курьера отобрали пиццу на 1700 рублей

В Сургутской многоэтажке, расположенной на Тобольском тракте, ограбили курьера одной из пиццерий города. Разбойник, угрожая предметом похожим на нож, отобрал у молодого человека пиццу стоимостью порядка 1700 рублей. Курьер обратился за помощью в полицию.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за грабеж. Как оказалась, выпивший вор сам заказал пиццу, но расплачиваться за нее не собирался.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного Кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - отметили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.