Центральная городская библиотека Сургута приглашает горожан на «Клубное воскресенье»

30 апреля Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина приглашает всех жителей Сургута на мероприятия проекта «Клубное воскресенье».

В библиотеке пройдут мастер-классы для детей и взрослых, психологический лекторий от психолога общероссийской психотерапевтической лиги, семейный кинопросмотр, чтение сказки на английском языке, опыты для детей по физике и химии и многое другое.

В 11.30 в зале искусства пройдёт «Творческая мастерская» (16+), в рамках которой состоится мастер-класс «Винтажная брошь из кружева». Участники не только научатся создавать уникальные украшения, но и смогут выбрать для себя соответствующую литературу. Попасть на мастер-класс можно по предварительной записи по телефону 28-56-93.

В 11.30 детская мастерская «Фантазия» (6+) приглашает в зал литературы по технике, спорту и сельскому хозяйству на мастер-класс «Песчаная бабочка» в технике оригами. Дети будут учиться создавать оригинальную поделку своими руками. Предварительная запись по телефону 28-56-93.

В 12.15 в зале краеведения состоится занятие кружка «Друзья черного Лиса» (6+), в рамках которого пройдет мастер-класс «Кукла-Клюквинка». Участники изготовят хантыйскую куклу из ткани.

В галерее в 13.00 состоится заседание клуба «Занимательные науки» (6+) – демонстрация познавательных и развлекательных опытов и экспериментов, в которых можно принять непосредственное участие.

В зале страноведения и языкознания пройдет заседание клуба «Английский в библиотеке: Сказки детям» (6+), в ходе которого запланирован просмотр сказки на английском языке «Теремок». Просмотр на языке - это один из самых приятных способов изучения английского. Это всегда досуг, в котором соединяете полезное с приятным.

В конференц-зале в 14.00 пройдет заседание клуба «Book&Фильм» (6+). Темой встречи станут семейный просмотр и обсуждение мультфильма «Алиса в стране чудес».

В 14.00 – любители современных настольных игр и интеллектуальных развлечений приглашаются в зал художественной литературы на мероприятие «Читай! Играй! Общайся!»(12+). Тема встречи: «Веселые игры для большой компании». Участникам будут представлены игры для дружеского досуга.

В 15.00 в зале страноведения и языкознания состоится заседание клуба немецкого языка «Adler und Grune Wartburg» (16+). Основная тема обсуждения «Ökologie» - «Экология».

В зале коллекций в 15.00 будет работать виртуальный центр Всероссийского музея А.С. Пушкина (г. Санкт - Петербург) (12+): вы сможете познакомиться с одним из туров, посвященных жизни и творчеству А.С. Пушкина.

В конференц-зале в 16.00 пройдет заседание «Психологической гостиной» (16+). Тема: «Вырасти – не значит повзрослеть». Ведущий гостиной – психолог Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Л.В. Перлова – с удовольствием ответит на ваши вопросы. Попасть на встречу можно по предварительной записи по телефону 28-56-93 (114).

Ждем вас! Приходите сами, приглашайте своих знакомых и друзей с детьми от 6 лет и старше. Вход на все мероприятия свободный. Дополнительная информация по телефонам: 28-56-93, 28-58-22, 28-57-70.