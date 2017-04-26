​В Сургуте в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится очередное заседание киноклуба «Смотри и учись»

Киноклуб «Смотри и учись» продолжает работу в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. Новый формат обучения для всех, кто стремится к личностному росту, предлагает всем желающим автор и ведущий киноклуба – Константин Бороздин, бизнес-тренер, специалист по организационному и личному развитию.

Очередное заседание состоится 29 апреля в 11.00. На предыдущих встречах участники на примере фильмов обсуждали вопросы принятия решений и учились управлять собой и своими эмоциями. Тема апрельского заседания – «Уметь аргументировать».

От умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать и убеждать зависит многое в нашей жизни. Поэтому этим навыкам можно и нужно учиться всем нам. Лучше всего учиться на собственном опыте и хорошем примере. Ник Нейлор — определенно, один из лучших примеров владения словом! Фильм «Здесь курят» – просто хрестоматия по искусству влияния на собеседника и публичным выступлениям. Такой урок пропустить нельзя.

Формат встречи: просмотр фильма с обсуждением. Возрастное ограничение 18+ Дата: 29 апреля. Время: 11.00 - 15.00. Участие в мероприятии бесплатное. Место проведения: ЦГБ им. А.С. Пушкина, ул. Республики, 78/1 (6 этаж). Информация и регистрация по тел.: 24-20-46 (по будням), 8-922-250-48-82 (по вечерам и выходным). Количество участников ограничено!