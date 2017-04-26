​Сургутский театр гастролирует по прифронтовым поселкам Донецкой народной республики // ФОТО

27 апреля завершаются гастроли Сургутского музыкально-драматического театра в Новороссии. В городах Луганской и Донецкой народных республик театр гастролирует с 22 апреля.

Изначально театр получил приглашение участвовать в Открытом театральном фестивале имени Павла Луспекаева «Госпожа Удача», который организован Луганским академическим драматическим театром. На фестиваль театр заявил спектакль «Имена на поверке», созданный по творчеству поэтов-фронтовиков (режиссер – Тамара Лычкатая).

Руководители отрасли культуры ЛНР и ДНР увидели знаковое событие в том, чтобы накануне Дня Победы представить спектакль «Имена на поверке» не только фестивальной публике, но широкому зрителю городов ЛНР и ДНР. Сургутский театр с готовностью поддержал эту идею.

Первые дни гастролей проходили в ЛНР – городах Луганске, Алчевске, Лутугино и в легендарном городе «молодогвардейцев» Краснодоне. В день шло до трех показов спектакля.

«Этот замечательный театральный коллектив из Сургута привез нам частицу своего сердца. Кто-то из великих людей сказал, что память всегда на службе у сердца. Спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваши горячие сердца. Я очень рада, что настоящему искусству нет ни границ, ни расстояний», – обратилась к сургутским актерам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина.

24 апреля труппа направилась в ДНР. Показы спектакля «Имена на поверке» здесь начали с прифронтовых поселков, входящих в состав города Горловки.

Показы проходят при полных залах. Зрители Новороссии в восторге: долго не отпускают артистов со сцены, купают в овациях, просят об автографах и общих фото.

По словам зрителей, они тронуты игрой молодых актеров, которые словно бы оживили мечты, чаяния, идеалы своих сверстников, ушедших на войну и не вернувшихся домой. Зрительские сердца особо трепетно резонировали этому спектаклю, ведь сегодняшние мечты жителей Донбасса – тоже о мирном небе, о свободе.

Напомним, ранее, в 2015 году, спектакль «Имена на поверке» был ярко заявлен в рамках международного автопробега Сургутского театра «Вспомним всех поименно». Тогда, в год юбилея Великой Победы, «Имена на поверке» представили зрителям 13 городов России и зарубежья: Москвы, Бреста, Берлина, Дрездена, Брянска, Волгограда, Тулы и т.д