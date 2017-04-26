​Место, где встречаются прошлое и настоящее: участники Медиашколы посетили Сургутский Художественный Музей

В будний день для участников проекта Медиашкола открыл свои двери Сургутский Художественный Музей.

Участникам экскурсии предоставилась возможность окунуться в мир ироничного искусства КАРИКАТУРУМ, благодаря которому, кстати, Сургутский Художественный и вошел в мировое сообщество музеев карикатуры. О новой выставке проекта и в целом о внушительной 7000-ой коллекции произведений иронического искусства, состоящей из работ 1500 художников из 72 стран мира нам рассказал Антон Ситдиков, пресс-секретарь Художественного музея.

Проходя по залам музея, заметно как разнообразно и индивидуально искусство живописи. Современные экспозиции радовали глаз. В многообразии работ представлены шедевры произведений, авторов которых, по праву, назвали творцами художественного искусства.

Еще одним, очень интересным залом является выставка «Возвращение в Ях», посвященная мифологии народов ханты и манси. В экспозиции представлены вещи I-XV веков н.э., найденные на территории Сургута и Сургутского района. Благодаря таким находкам, становится понятно, что наше коренное население активно участвовало в торговле и военных походах. Представленные артефакты - прямое доказательство того, что наш край - это живая история! И ей нужно гордиться.

А посетить выставки можно по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2.