​Реконструкция поликлиники ОКБ в Сургуте идет по графику

Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы Сургута осуществляется в соответствии с графиком. Сейчас ведутся фасадные работы, прокладка внутренних сетей отопления, установка окон. Ход работ в режиме видеосвязи проконтролировал первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин, сообщается на сайте правительства округа.

«Одновременно идет строительство двух блоков. Один из них готов почти на 100 процентов. На втором блоке подрядчики работают интенсивно, число строителей на объекте увеличили еще на 25 человек. Все нацелены еще активнее трудиться в теплое время года, максимально используя световой день. Уверены, что работа по реконструкции поликлиники завершится в срок», - доложил во время совещания глава города Сургута Вадим Шувалов.

Ввести поликлинику в эксплуатацию планируют до конца этого года.