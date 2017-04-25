По Сургуту в третий раз пройдет «Бессмертный полк»

По Сургуту 9 мая в третий раз пройдет «Бессмертный полк». Её участниками станут жители города, которые пройдут по улицам Сургута с портретами ветеранов и родственников-фронтовиков.

«Пешая колонна «Бессмертного полка» будет формироваться 9 мая с 09:00 до 10:00 на пересечении улиц Университетская и Ленина - вход для построения со стороны Газпрома. Шествие колонны начнется в 10:00 и пройдет от от перекрестка улиц Университетская-Ленина по улицам Энгельса - Гагарина до Мемориала Славы, где колонна расформировывается в свободном режиме», - рассказали в отделе молодежной политики администрации города.

Изготовить штендер, плакат, транспарант можно самостоятельно либо в любой типографии, рекламной компании или фотоателье города.

«Бессмертный полк» - это гражданская акция и в числе участников которой, идут родственники погибших солдат Великой Отечественной Войны. «Это не пиар акция политических партий, общественных организации и коммерческих учреждений, поэтому в колонну могут встать только жители с родственниками и друзьями, несущими транспарант, на котором изображен солдат. К участию не допускаются граждане с флагами или транспарантами вышеуказанных организации», - подчеркнули в администрации города.

Акция «Бессмертный полк» пройдет практически во всех населенных пунктах Югры. Отметим, что в 2016 году в акции «Бессмертный полк» приняли участие рекордное количество югорчан — больше 90 тысяч человек. В Сургуте патриотический марш также отметился рекордным количеством участников: с портретами родственников, приближавших День Победы, вышли порядка 20 тысяч горожан.