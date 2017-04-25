​1 мая в Сургуте изменится маршрут движения общественного транспорта

1 мая в Сургуте традиционно изменится движение общественного транспорта. В городе пройдут празднования, посвященные Дню весны и труда. Движение транспорта будет перекрыто на нескольких участках, сообщается на сайте органов местного самоуправления.

На время движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:

- № 1, 47 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 2, 7 – до 13-00 движение по маршрутам приостановлено;

- № 3, 14 – до 15-00 движение по маршрутам приостановлено;

- № 4 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «УТТ-1» объезд по ул. Профсоюзов, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы, пр. Ленина, ул. Университетская, ул. Энергетиков (остановочный пункт «Университет») далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 6 – с 08.00 до 15-00 при движении от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечётная сторона) по ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-ту Мира, ул. Маяковского далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 8, 21, 35, 35а, – с 08.00 до 15-00 объезд по б-ру Свободы, ул. 30 лет Победы;

- № 11 – с 08.00 до 13-00 от остановочного пункта «Горсвет» (нечётная сторона) объезд по ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева – остановочный пункт «Больничный комплекс» (в районе здания «Федоровскнефть») в прямом и обратном направлении;

- № 14А – с 08.00 до 15-00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы далее по маршруту;

- № 19 – с 08.00 до 15-00 от остановочного пункта «Нефть Приобъя» (нечетная сторона) по ул. Профсоюзов, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 23 – с 08.00 до 15.00 при движении от остановочного пункта «УТТ-1» объезд по ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, пр-т Ленина, ул. 50 лет ВЛКСМ далее по маршруту; в обратном направлении с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 20, 24 – с 08.00 до 13-00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира в прямом и обратном направлении;

- № 26 – с 08.00 до 13.00 при движении с пос. Снежный от остановочного пункта «Аура» по ул. Аэрофлотской, ул. Профсоюзов, ул. Пушкина, пр-т Мира, ул. Маяковского, ул. 30 лет Победы (ДК «Строитель»), пр-т Ленина, ул. Университетская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 30, 33, 53, 69 – с 08.00 до 13-00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира в прямом и обратном направлении; с 13.00 до 15.00 объезд по пр. Мира;

- № 34 – с 08.00 до 13.00 объезд по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская, б-р Свободы, 30 лет Победы, в обратном направлении при движении от остановочного «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 40 – с 08.00 до 13-00 объезд по ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр-т Мира в прямом и обратном направлении; с 13.00 до 15.00 объезд по пр. Мира;

- № 45, 51, 95 – с 08.00 до 15.00 объезд по пр-ту Набережный, ул. Майской далее по маршруту; в обратном направлении при движении от остановочного пункта «гостиница Обь» (чётная сторона) объезд по Югорскому тракту;

- № 96 – при движении от остановочного пункта «ул. Энгельса» - далее остановочный пункт «ТРЦ «Сити-Молл», ул. Никольская – ул. Майская, ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы – далее по маршруту.

Как сообщалось ранее, изменится также маршрут движения сезонных автобусов.