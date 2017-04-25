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​Рабочий, забравшийся на стрелу крана в Сургуте, провел там три часа

Его земляк устроил такую же «забастовку» в Калининграде

Рабочий, который забрался на стрелу крана на стройплощадке на улице Гагарина в Сургуте, провел там три часа. Напомним, мужчина требовал, чтобы работодатель погасил долг по зарплате перед ним и его бригадой. По данным, которые публикуют городские телекомпании, долг копился три месяца и составил сотни тысяч рублей.

«Вообще он не за себя только, как я понял, он за всю бригаду, ему двести тысяч привезли якобы, а бригаде они должны были восемьсот», — приводит «СургутИнформТВ» слова очевидца.

О мужчине, который пошел на риск ради зарплаты, известно, что ему 22 года, он приехал из Омска. Все это время бригада выполняла работы на подрядную организацию, которая также обеспечивает сотрудников питанием.

Кстати, руководители компании отрицают задолженность перед рабочими. В том, кто в этой ситуации прав, будет разбираться прокуратура.

Интересно, что накануне, 23 апреля, агентство «СуперОмск» сообщило о таком же случае, произошедшем в Калининграде. Там многодетный омич также требовал выплатить ему зарплату, забравшись на кран. Его уговорили спуститься работники электроцентрали, подогнав другой кран. По данным региональной прокуратуры, руководство компании, в чьём ведении находится стройка, сообщило, что в ближайшее время урегулирует ситуацию с задержкой зарплаты.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 359, комментариев: 0


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