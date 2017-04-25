​Прокуратура начала проверку инцидента на стройплощадке в Сургуте

Прокуратура Сургута начала проверку сведений о нарушении трудовых прав работников предприятия. «По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой Сургута организована проверка по опубликованным в СМИ сведениям о невыплате заработной платы гражданам, выполняющим работы на строительном объекте по улице Гагарина в Сургуте», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа.

Напомним, утром во вторник, 25 апреля, очевидцы сообщили о том, что на стройплощадке на улице Гагарина мужчина, забравшись на стрелу крана, требует выплатить ему зарплату.

По данным ТРК «Сургутинтерновости», мужчина является прорабом строительной бригады. Ему и его работникам не выплачена зарплата за несколько месяцев, долг составляет порядка 800 тысяч рублей. Мужчина требует привезти деньги на место, в противном случае он спрыгнет с железной конструкции. По некоторым данным, на место ЧП были доставлены 200 тысяч рублей, однако мужчину эта сумма не устроила. Он требует полного расчета по зарплате. На месте происшествия работают экстренные службы города, дежурит скорая.