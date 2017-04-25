​Личные документы почетных граждан Сургута пополнят городской архив

Архив Сургута пополнят личные документы почетных горожан. Правительственные телеграммы, служебные удостоверения, федеральные и окружные награды, грамоты и книги и многое другое передали в фонды Сургутского архива почетный гражданин Югры Екатерина Лоншакова и почетный гражданин Сургутского района Сергей Черкашин. Торжественная приемка документов в стенах городской администрации состоялась в конце минувшей недели, рассказала заместитель начальника архивного отдела администрации Сургута Ольга Татаренко. В архиве убеждены, что благодаря этим документам сохраняется история Сургута и Сургутского района.

Глава Сургута Вадим Шувалов поблагодарил Сергея Черкашина и Екатерину Лоншакову за те документы, которые они передали в архив. Он отметил, что принять подобное решение могли только сильные духом люди и обязательно любящие свой город и регион.