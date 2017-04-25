​Сегодня сургутяне смогут добраться до кладбища на дополнительных автобусах

25 апреля в Родительский день для населения Сургута будут организованы специальные автобусные маршруты до городского кладбища, сообщает пресс-служба администрации города.

- «магазин «Москва» - ул. Геологическая – ул. Мелик-Карамова - ул. Энергетиков – ул. Майская – пр-т Ленина - ул. Аэрофлотская – городское кладбище». Отправление из города: 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30. Отправление с городского кладбища: 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

- «ДК «Строитель» (нечетная сторона) – ул. 30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. Аэрофлотская – городское кладбище». Отправление из города: 09.20, 11.45, 15.30. Отправление с городского кладбища: 10.40, 13.05, 16.50.

- «Больничный комплекс (по ул. Ф. Показаньева) – Югорский тракт – ул. И. Киртбая – ул. Аэрофлотская – городское кладбище». Отправление из города: 08.25, 10.10, 12.20, 16.00. Отправление с городского кладбища: 09.10, 11.20, 13.30, 17.10.

- «пос. Юность – ул. Саянская – ул. Д. Коротчаева – ул. Привокзальная – ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул. Аэрофлотская – городское кладбище». Отправление от остановки «пос. Юность»: 10.00, 11.40, 14.40. Отправление с городского кладбища: 10.55, 12.35, 15.35.