​С 1 мая в Сургуте начинают ходить сезонные автобусы до садово-огороднических товариществ

С 1 мая в Сургуте открывают движение сезонных маршрутов до садово-огороднических товариществ. Курсировать автобусы будут в выходные и праздничные дни: 1 мая, с 6 по 9 мая, 13 мая, 14 мая, 20 мая, 21 мая, 27 мая и 28 мая.

«Движение сезонных маршрутных автобусов будет осуществляться при условии соответствия дорожных условий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, по которым проходят регулярные автобусные маршруты. Информацию о начале обслуживания сезонных маршрутов можно уточнить по телефону диспетчерской предприятия, обслуживающего маршрут», - подчеркнули в пресс-службе администрации города.

Всего планируется запустить 13 маршрутов до СОТ СОТ «Магистраль», «Победит-1», «Победит-2», «Прибрежный», «Чернореченский», ДПК «Сургутское», СОТ «Виктория», СОТ «Солнечный», СОТ «Рябинушка», СОТ «Север», СОТ «Черемушки», ПСОК Железнодорожник» и «Старожил-1». С расписанием движения можно ознакомиться здесь.

В этих автобусах пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Сургута, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения или справки установленного образца и документа, удостоверяющего личность.

Особое внимание просят обратить на то, что 1 мая из-за проведения праздничных мероприятий, посвященным Празднику весны и труда, будет производиться перекрытие движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов, в том числе сезонных маршрутов, будет осуществляться в объезд перекрываемых участков:

№ 107, 110, 111, 115 – с 08.00 до 15-00 от остановочного пункта «Дом Советов» по ул. Энергетиков, б-р Свободы, ул. 30 лет Победы, ул. Маяковского, пр-т Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 109-1, 109-2 – с 08.00 до 13-00 при движении из СОТ «Победит 1-2» по ул. И. Киртбая, ул. Ф. Показаньева;

№ 112 – с 08.00 до 15-00 при движении от остановочного пункта «пр-т Мира» по ул. Лермонтова, ул. Профсоюзов, ул. И. Киртбая, далее по маршруту; при движении с СОТ по ул. Профсоюзов, ул. Островского, пр-т Мира;

№ 113 – с 08.00 до 13.00 при движении от остановочного пункта «Банк Уралсиб» (нечётная сторона) по пр. Мира, ул. Островского, ул. Профсоюзов, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

№ 118 – с 08.00 до 15-00 при движении от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» по Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева, пр-т Набережный, ул. Майская далее по маршруту, в обратном направлении: с пр. Набережный по Югорскому тракту далее по маршруту.

№ 119 – с 08.00 до 13.00 от остановочного пункта «Больничный комплекс», расположенного на ул. Ф. Показаньева, по ул. И. Киртбая, ул. Аэрофлотская далее по маршруту в прямом и обратном направлении.