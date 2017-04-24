​Второго подростка, сбежавшего из сургутской спецшколы, нашли в Нижневартовске

Второго учащегося сургутской спецшколы, который сбежал во время спортивных соревнований, нашли в Нижневартовске. Полицейские с самого начала понимали, что подросток уехал в родной город. Но дома у родителей его не нашли. Обнаружен он был сотрудниками ППС на улице, где все это время находился со своими товарищами.

Сейчас его уже вернули обратно в спецшколу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Ранее сообщалось, что поиски первого пропавшего воспитанника учебно-воспитательного учреждения длились не менее недели, пока сотрудники полиции не нашли его под диваном в собственной квартире.

Подростки сбежали 8 апреля с городских соревнований в Сургуте по греко-римской борьбе.