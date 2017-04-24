​Министр энергетики РФ Александр Новак побывал с неофициальным визитом в Сургуте // ФОТО

На минувших выходных в Сургуте с неофициальным визитом побывали министр энергетики Александр Новак с супругой. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой, генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, митрополитом Павлом и главой Сургута Вадимом Шуваловым они послушали оперу оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» в исполнении оркестра и солистов Мариинского театра. Представление прошло в дворце искусств «Нефтяник».

Фото: vk.com/public126576411

Также министр посетил храмовый комплекс великомученика Георгия Победоносца. «В храме министра энергетика встречали митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, благочинный Сургутского благочиния, настоятель храма протоиерей Антоний Исаков. В сопровождении митрополита Павла Александр Валентинович Новак ознакомился с храмовым комплексом, посетил крестильный храм Святителя Калинника. Далее в епархиальной резиденции состоялось общение митрополита Павла с Александром Новаком и гостями», - рассказали в пресс-службе Ханты-Мансийской митрополии.

В департаменте общественных и внешних связей округа отметили, что Александр Новак прибыл в Югру по приглашению губернатора.