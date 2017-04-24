​Об исполнении бюджета Сургута за прошлый год отчитаются публично

13 мая в 10.00 в Сургуте в зале заседаний административного здания, расположенного по адресу улица Восход, 4, состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета города города за 2016 год. Постановление об их назначении подписал в конце прошлой недели глава города, сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления.

Проект решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год размещен в № 1 от 22.04.2017 издания «Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута» и на странице департамента финансов официального портала администрации города.

«Предложения по проекту Решения Думы города принимаются в срок до 4 мая 2017 года в письменной форме по адресу ул. Энгельса, дом 8 каб. 229 или в форме электронного документа на электронный адрес ssb@admsurgut.ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнего-при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту», - отмечается в официальном сообщении.