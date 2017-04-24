​«РН-Юганскнефтегаз» обязали привести в порядок залитый нефтью лес

Прокуратура Сургутского района обязала ООО «РН-Юганскнефтегаз» рекультивировать загрязнённый земельный участок лесного фонда Угутского участкового лесничества. Представитель надзорного ведомства обратился с иском в суд, который и принял данное решение.

«Установлено, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» в процессе своей деятельности допустило загрязнение нефтепродуктами земельного участка Угутского участкового лесничества. Рекультивацию земельного участка общество не произвело, последствия разлива не ликвидировало. Загрязнение природных объектов оказывает вредное воздействие на окружающую среду и влечёт деградацию земель, резкое снижение общей численности микроорганизмов», - рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сейчас надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.

Напомним, накануне сообщалось, что природоохранная прокуратура Югры через суд взыскала с компании «РН-Юганскнефтегаз» больше 119 млн рублей за нанесенный ущерб окружающей среде.