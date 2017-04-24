​Потопа не будет: В Сургуте вода в Оби не поднимется выше критического уровня

Вода на Оби в районе Сургута в этом году поднимется до 670-740 сантиметров и не достигнет критического уровня 770 сантиметров. Такой прогноз дают специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако природа может пойти против прогнозов, отмечают они. Многое будет зависеть от высоты снежного покрова, глубины промерзания почвы, температурного режима, осадков и других факторов.

В данный момент все экстренные службы в округе готовы к работе в сложных условиях: если реки выйдут из берегов. Сургутянам, проживающим в зоне возможного подтопления, рекомендуют заранее подготовить вещи на случай эвакуации и временное место для проживания, застраховать имущество.

Тем, кому некуда пойти, следует обратиться в управление ГО и ЧС администрации Сургута по адресу: ул. Просвещения, 19 каб. № 1, 12, 19 (тел. 52-41-04, 52-41-07, 52-40-32). В случае экстренного подтопления жилого дома стоит незамедлительно позвонить по телефонам 050 или 112.

Информация о подъеме воды в сургутских реках будет публиковаться на портале администрации города.