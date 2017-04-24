​В Сургуте организатора прыжков с парашютом обвиняют в нарушениях техники безопасности

В Сургуте 28-летнюю местную жительницу, которая организовала платные прыжки с парашютом на аэродроме «Боровая» на Заячьем острове, обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, 25 марта 2017 с 09.00 до 15.50 минут прыжки выполнялись с использованием парашюта с истекшим сроком службы. «В связи с нарушением действующих правил и норм эксплуатации парашютов, женщиной была создана реальная угроза возникновения происшествия, влекущего тяжкие последствия в виде причинения вреда жизни или здоровью потребителей», - отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
В настоящее время сотрудниками Сургутского следственного отдела на транспорте проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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