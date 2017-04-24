​Общегородской субботник состоится в Сургуте 29 апреля

В Сургуте 29 апреля состоится общегородской субботник. На этот раз трудящихся ждут развлечения — ярмарки и массовые мероприятия. Об этом на своей странице в соцсети рассказал градоначальник Вадим Шувалов и призвал всех неравнодушных сургутян принять участие в уборке города.

«Очень надеюсь, что погода не подведет, так как мы планируем не просто убраться в любимом городе, но и сделать это шумно и весело. Для этого на центральных площадях будут работать ярмарки выходного дня и проходить массовые мероприятия. Сургутские молодогвардейцы уже вовсю готовятся к субботнику. Сегодня они провели митинг за чистоту в городе и запустили акцию «ПорядОК», информацию о которой распространят по дворам», - написал он в воскресенье.

В этом году территориями для общественной уборки станут улица Островского (выдавать инвентарь будут возле «Камертона»); ИКЦ «Старый Сургут» (выдача инвентаря будет за храмом); ПкиО (инвентарь и сбор возле центрального входа). Начнется массовая уборка в 10.00.

Общегородской субботник традиционно проходит в рамках акции «Чистый город», которая будет проходить до 28 июня. В прошлом году было проведено порядка 40 субботников, в которых приняло участие около 12 тысяч сургутян. На полигоны тогда вывезли 3000 кубометров мусора.

Отметим, по данным «Гисметео», в грядущую субботу в Сургуте будет облачно, ожидается снег с дождем, температура воздуха прогреется до +4 ºС