​Представители Российской академии наук заинтересовались археологией Барсовой Горы

Археологией Барсовой Горы заинтересовались представители Российской академии наук. О перспективах развития уникального археологического памятника Югры говорят ученые. Так, научный сотрудник института археологии и этнографии сибирского отделения РАН Антон Выборнов, на территории Югры давно работают исследователи со всей страны.

«На ваших территориях давно работают выдающиеся археологи. Мы видим, что здесь есть высокий потенциал для совмещения знаний об общесибирской археологии и археологии того, что называется археологией северной Азии, а также включения северо-западной Сибири в контекст широких северо-азиатских исследований», – цитирует представителя РАН окружной департамент общественных и внешних связей.

В этом году сургутские исследователи рассказывали коллегам со всей страны про Барсову Гору. В апреле в Сургутском краеведческом музее состоялась презентация уникального каталога – «Клад кулайской культуры на Барсовой Горе». Издание посвящено коллекции элитных украшений мужского костюма, все предметы были найдены при раскопках одного из городищ Барсовой Горы и подробно описаны в каталоге.

Как писал siapress.ru ранее, вскоре «Барсова Гора» может получить статус музея-заповедника, что позволит сохранить уникальное место.