​В Сургуте в фестивале детского творчества «Звездная капель» приняли участие рекордное количество дошколят

В Сургуте прошел фестиваль детского творчества «Звездная капель». В этом году участие в нем приняли рекордное количество дошколят, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. В восьми номинациях соревновались почти полторы тысячи детей из 63 ДОУ города. Более сотни юных дарований получили заслуженные дипломы на городском конкурсе.

Дети проявляли себя в вокальном исполнении, хореографических постановках, прикладном творчестве и художественном слове. Жюри фестиваля в этот раз отдельно выделило номинацию «Сотворчество: я и моя семья», где выступали дети из одной семьи в различных жанрах.