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​Новый корпус окружного кардиодиспансера готов к оказанию помощи населению

В Сургуте прошла общественная приемка нового операционно-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера, сообщается на сайте правительства округа. Участие в мероприятии приняли губернатор Югры Наталья Комарова, глава Сургута Вадим Шувалов, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, а также представители общественности.

Это — один из самых крупных медицинских объектов в Югре, построенных за последние годы. Около 40 процентов вложений в него – это медицинская техника, соответствующая передовым мировым стандартам. В сочетании с опытом работающей в кардиоцентре специалистов, эта новая база позволит удовлетворить потребность округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи на 97 процентов.

Инвестиции в данный проект превысили 1,4 миллиарда рублей. Строительство нового корпуса кардиоцентра началось в ноябре 2013 года. Операционно-реанимационный корпус занимает 7 этажей, общая площадь которого составляет 7 977 кв. метров. Палаты оборудованы современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, реанимационными консолями. В отделении будет проводиться централизованный мониторинг всех показателей жизнедеятельности пациентов благодаря специальной центральной станции мониторов. В составе отделения размещены 2 палаты боксированного типа (в них установлена особая система вентиляции, позволяющая проводить высокую степень очистки воздуха).

Еще одной особенностью корпуса станет открытие нового подразделения Центра - отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Это будет единственное отделение данного профиля в Югре. Здесь же оборудована рентгеноперационная.

Благодаря новому зданию в два раза была увеличена пропускная способность операционных, возросла мощность отделения анестезиологии и реанимации, в отдельный блок удалось выделить детское операционно-реанимационное отделение.

Фото: admhmao.ru

«Итогом общественной приемки стало подписание акта, в котором значится, что операционно–реанимационный корпус 3 очереди окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» признан готовым к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа», - сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 137, комментариев: 0


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