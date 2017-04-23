​В поселке Барсово ночью горели два жилых дома

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в поселке Барсово Сургутского района горели два жилых двухэтажных дома на улице Майская. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 03.07 ночи. Для ликвидации последствий пожара привлечено 11 единиц техники и 31 человек личного состава от МЧС России, «Центроспас-Югория», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. В 03.49 пожар был локализован, в 03.52 — ликвидирован.

Жители домов, обсуждая происшествие в паблике К-Информ во «ВКонтакте», рассказали, что людям приходилось выпрыгивать из окон второго этажа, чтобы спастись от огня. Также сообщается о двух пострадавших. Однако официально эта информация не подтверждена.

Фото: vk.com/kinform