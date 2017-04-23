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​Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой Сургута Вадимом Шуваловым

Говорили о благоустройстве города

Фото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru

В субботу, 22 апреля, губернатор Югры Наталья Комарова работала в Сургуте. В ходе визита она провела встречу с главой Сургута Вадимом Шуваловым. Главной темой разговора было благоустройство. Губернатор подчеркнула, что приоритеты в этом направлении должны определяться при активном участии граждан.

«В этом году на благоустройство придомовых территорий запланировано потратить 35 миллионов из регионального бюджета, 50 миллионов из городского плюс средства жителей» – доложил главе региона Вадим Шувалов.

В департаменте общественных и внешних связей округа подчеркнули, что механизмы инициативного бюджетирования в городе внедряют уже несколько лет. Более того, наблюдается рост уровня активности жителей, их заинтересованности в создании комфортной городской среды. В софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий горожане участвуют с 2008 года. Только в прошлом году на деньги округа, города и средства граждан удалось благоустроить 31 дворовую территорию на сумму более 100 миллионов рублей. При этом доля участия собственников многоквартирных домов составила более 20 процентов при минимально требуемых 15-ти.

По словам Вадима Шувалова, в Сургуте ведется активная работа по привлечению граждан к вопросам благоустройства. По итогам Второго Урбанистического форума «Среда со смыслом» и Всероссийского форума, посвященного 20-летию становления территориального общественного самоуправления в Сургуте, а также с учетом результатов опроса населения, намечены несколько пилотных площадок – общественных зон отдыха, которые будут преобразованы под интересы жителей.

Одна из них в районе жилого комплекса «Новые ключи». Там сам инвестор заинтересован в развитии, готов финансировать проект, понимая, что комфортная парковая зона рядом с домами только повысит привлекательность жилья. Затем парк на пересечении улиц Мира – Островского рядом со строящимся кафедральным собором, сквер «Молодежный», а также участок на пересечении улиц Ленина – Университетской. Перекраивать выбранные общественные пространства планируется не только с учетом мнения жителей домов, расположенных вблизи пилотных площадок, но и при их финансовом участии.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы улучшения уличной дорожной сети и создания цветового содержания города. Как доложил глава города, разработаны концепции цветового решения зданий и сооружений, а также архитектурно-художественного освещения города. Предусмотрены повседневный, праздничный и ночной режимы освещения.

«Вы упомянули о планах, связанных с организацией сбора общественного мнения о том, какие улицы, дороги нужно, в первую очередь, ремонтировать, реконструировать, обустраивать современным оборудованием для улично-дорожной сети. Это должен быть краудсорсинговый проект, в котором непосредственно примут участие люди. Прошу, не затягивая, заключить соглашение с профильным окружным департаментом на получение средств из регионального бюджета для проведения работ по благоустройству. Все решения приняты. Остается только оформить должным образом документы, чтобы вы на полном основании могли включить эти ресурсы в бюджет города Сургута», - заключила Наталья Комарова.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 206, комментариев: 0


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