​Сургутянам напоминают о работе горячих линий по защите детей от опасного контента в Интернете

В России действуют несколько горячих линий, чтобы ащитить детей от негативной информации, напоминает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сургута.
Если вы наткнулись в Интернете на информацию, направленную на вовлечение детей в преступные действия, либо столкнулись с виртуальным преследованием, домогательством или шантажом, следует сообщить об этом по данным телефонам:
Линия помощи «Дети онлайн»
по телефону 8-800-250-00-15
(с 9 до 18 по рабочим дням, время московское)
(звонки по России бесплатные)
по электронной почте helpline@detionline.com
на сайте www.detionline.com
Горячая линия Центра безопасного Интернета в России
(по приему анонимных сообщений о противоправном контенте доступа)
по адресам:
www.saferunet.ru
www.rushotline.ru
Отправка сообщений на горячую линию производится анонимно, бесплатно, круглосуточно.
По результатам проверки сообщения специалисты горячей линии принимают действия по прекращению оборота противоправного контента, а также содействуют правоохранительным органам в выявлении создателей и распространителей такого контента.
Чем занимаются профсоюзы в Сургуте? // председатель независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин // ONLINE 24 июля в 11:00