​Сургутянам напоминают о работе горячих линий по защите детей от опасного контента в Интернете

В России действуют несколько горячих линий, чтобы ащитить детей от негативной информации, напоминает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сургута.

Если вы наткнулись в Интернете на информацию, направленную на вовлечение детей в преступные действия, либо столкнулись с виртуальным преследованием, домогательством или шантажом, следует сообщить об этом по данным телефонам:

Линия помощи «Дети онлайн»

по телефону 8-800-250-00-15

(с 9 до 18 по рабочим дням, время московское)

(звонки по России бесплатные)

по электронной почте helpline@detionline.com

на сайте www.detionline.com

Горячая линия Центра безопасного Интернета в России

(по приему анонимных сообщений о противоправном контенте доступа)

по адресам:

www.saferunet.ru

www.rushotline.ru

Отправка сообщений на горячую линию производится анонимно, бесплатно, круглосуточно.

По результатам проверки сообщения специалисты горячей линии принимают действия по прекращению оборота противоправного контента, а также содействуют правоохранительным органам в выявлении создателей и распространителей такого контента.