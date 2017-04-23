​Юрий Башмет рассказал, как юным музыкантам из Сургута попасть в его «Оркестр будущего»

Легендарный музыкант и дирижер Юрий Башмет рассказал о том, как дети из Сургута и других городов Югры, могут попасть в «Оркестром будущего», которым он руководит.

«Если мы не приедем в ваш город с концертом, то это совсем не значит, что сургутские дети не будут иметь возможности показать нам свой талант. На практике мы столкнулись с тем, что на прослушивание в Новосибирске, к примеру, приезжают родители с детьми с Дальнего Востока. Им, согласитесь, намного дешевле взять билет до Новосибирска, а не до Москвы. Поэтому шансы есть у тех, кто талантлив», - цитирует музыканта окружной департамент общественных и внешних связей.

Юрий Башмет уточнил, что воспользоваться этим шансом музыканты от 10 до 22 лет могут уже в следующем году — сейчас состав оркестра укомплектован.

Напомним, Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы» накануне выступил в Сургутской филармонии.